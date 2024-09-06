Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2011 года MW "Барсук" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2011 года "Барсук" со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 2 EUR. Торги состоялись 19 августа 2022.
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2022
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