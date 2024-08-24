Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2003 года MW UW "750 лет Познани" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "750 лет Познани" со знаком MW UW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375291 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 165 PLN. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Frühwald (1)
Где продать?
Для продажи 2 злотых 2003 "750 лет Познани" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск