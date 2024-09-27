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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 1,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2008 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Russiancoin за 140 RUB. Торги состоялись 25 июля 2024.

Сохранность
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  • Russiancoin (2)
Польша 2 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB
Польша 2 злотых 2008 MW EO "90 лет независимости Польши" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2008 "90 лет независимости Польши" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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