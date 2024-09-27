2 злотых 2008 года MW EO "90 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2008 года "90 лет независимости Польши" со знаком MW EO. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Russiancoin за 140 RUB. Торги состоялись 25 июля 2024.

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