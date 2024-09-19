2 злотых 2003 года MW NR "150 лет нефтяной и газовой промышленности" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2003 года "150 лет нефтяной и газовой промышленности" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Numis Poland за 30 PLN. Торги состоялись 23 марта 2024.

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