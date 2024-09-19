Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2009 года MW RK "Зелёная ящерица" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2009 года "Зелёная ящерица" со знаком MW RK. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2486 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 160 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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