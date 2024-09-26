2 злотых 2004 года MW NR "Александр Чекановский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2004 года "Александр Чекановский" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2439 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 120 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

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