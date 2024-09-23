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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1997 года MW NR "Замок Пескова-Скала" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 1997 года MW NR "Замок Пескова-Скала" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 1997 года MW NR "Замок Пескова-Скала" - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,15 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 315,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "Замок Пескова-Скала" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1997 MW NR "Замок Пескова-Скала" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1997 "Замок Пескова-Скала" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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