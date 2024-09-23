Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1997 года MW NR "Замок Пескова-Скала" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,15 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 315,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 2 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1997 года "Замок Пескова-Скала" со знаком MW NR. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
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Дата 28 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
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