Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2011 года MW UW "София Стриженска" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2011 года MW UW "София Стриженска" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2011 года MW UW "София Стриженска" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "София Стриженска" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе MUNZE за 3200 RUB. Торги состоялись 7 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 2011 MW UW "София Стриженска" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2011 MW UW "София Стриженска" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2011 MW UW "София Стриженска" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2011 MW UW "София Стриженска" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW UW "София Стриженска" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2011 MW UW "София Стриженска" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 2011 MW UW "София Стриженска" на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2011 "София Стриженска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2011 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск