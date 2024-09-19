Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2011 года MW UW "София Стриженска" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 50,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "София Стриженска" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе MUNZE за 3200 RUB. Торги состоялись 7 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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