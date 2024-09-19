20 злотых 2011 года MW UW "София Стриженска" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "София Стриженска" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе MUNZE за 3200 RUB. Торги состоялись 7 сентября 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (2) Сохранность (слабы) PF70 (1) Сервис PCG (1)