10 злотых 2011 года MW "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 140 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

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