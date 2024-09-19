10 злотых 2011 года MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 22 марта 2019.

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