Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 2011 года MW RK "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 14,14 гр
- Чистого серебра (0,4205 oz) 13,0795 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 50,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 10 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "100 лет со дня рождения Чеслава Милоша" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 671 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 22 марта 2019.
Сохранность
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- Coinhouse (1)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- WCN (2)
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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