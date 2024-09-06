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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2011 года MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2011 года MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2011 года MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2011 года "Памяти жертв Смоленской катастрофы" со знаком MW AWB. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
529 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 100 злотых 2011 MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2011 "Памяти жертв Смоленской катастрофы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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