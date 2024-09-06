100 злотых 2011 года MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2011 года "Памяти жертв Смоленской катастрофы" со знаком MW AWB. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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