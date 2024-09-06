Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2011 года MW AWB "Памяти жертв Смоленской катастрофы" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 100 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2011 года "Памяти жертв Смоленской катастрофы" со знаком MW AWB. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 15500 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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