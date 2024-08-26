Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 2011 года MW "Председательство Польши в Совете ЕС" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2011 года "Председательство Польши в Совете ЕС" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1700 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 2011 "Председательство Польши в Совете ЕС" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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