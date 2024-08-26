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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2011 года MW "Председательство Польши в Совете ЕС" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2011 года MW "Председательство Польши в Совете ЕС" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2011 года MW "Председательство Польши в Совете ЕС" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: NBP

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2011 года "Председательство Польши в Совете ЕС" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1700 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 1850 PLN
Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 100 злотых 2011 MW "Председательство Польши в Совете ЕС" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 2011 "Председательство Польши в Совете ЕС" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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