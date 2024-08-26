100 злотых 2011 года MW "Председательство Польши в Совете ЕС" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2011 года "Председательство Польши в Совете ЕС" со знаком MW. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1700 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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