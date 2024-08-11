10 злотых 2011 года MW NR "Джереми Пшибора и Ежи Васовски". Клипа (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 2011 года "Джереми Пшибора и Ежи Васовски" со знаком MW NR. Клипа. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 394933 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95 PLN. Торги состоялись 20 июня 2024.

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