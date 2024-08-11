Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 93,3 гр
- Чистого золота (2,9967 oz) 93,2067 гр
- Диаметр 50 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 1000 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Stary Sklep за 39500 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
Цена
******
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Где продать?
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