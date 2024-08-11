Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1000 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1000 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 93,3 гр
  • Чистого золота (2,9967 oz) 93,2067 гр
  • Диаметр 50 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Stary Sklep за 39500 PLN. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (3)
  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
7652 $
Цена в валюте аукциона 30000 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
8624 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность PF70 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 1000 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1000 злотых 2011 "Беатификация Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2011 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 1000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск