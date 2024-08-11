Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200 злотых 2011 года MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15,5 гр
- Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 200 злотых
- Год 2011
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- COINSNET (1)
- MARCINIAK (2)
- Numimarket (1)
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- Wójcicki (2)
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 200 злотых 2011 "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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