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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 2011 года MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 200 злотых 2011 года MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 200 злотых 2011 года MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4485 oz) 13,95 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 200 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 200 злотых 2011 MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 2011 "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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