200 злотых 2011 года MW NR "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 2011 года "70 лет со дня смерти Игнация Яна Падеревского" со знаком MW NR. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 28 января 2023.

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