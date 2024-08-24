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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 100 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 100 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 100 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • COINSNET (1)
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  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (2)
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  • Wójcicki (4)
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
554 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100 злотых 2011 MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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