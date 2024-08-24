100 злотых 2011 года MW ET "Беатификация Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 2011 года "Беатификация Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе WDA - MiM за 2500 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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