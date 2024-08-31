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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2011 года MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2011 года MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2011 года MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 50,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2011
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2011 года "Памяти жертв Смоленской катастрофы" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Numis Poland за 750 PLN. Торги состоялись 23 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • Heritage (1)
  • Numis Poland (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2011 MW "Памяти жертв Смоленской катастрофы" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2011 "Памяти жертв Смоленской катастрофы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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