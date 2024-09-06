Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1997 года MW "Жук-олень" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,52 гр
- Чистого серебра (0,8482 oz) 26,381 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1997 года "Жук-олень" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Где продать?
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