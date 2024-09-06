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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1997 года MW "Жук-олень" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1997 года MW "Жук-олень" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1997 года MW "Жук-олень" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,52 гр
  • Чистого серебра (0,8482 oz) 26,381 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1997 года "Жук-олень" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 880 PLN
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Rare Coins - July 3, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Rare Coins - December 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Жук-олень" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1997 "Жук-олень" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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