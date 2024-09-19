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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2006 года MW NR "Александр Герымский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2006 года MW NR "Александр Герымский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2006 года MW NR "Александр Герымский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,14 гр
  • Чистого серебра (0,8369 oz) 26,0295 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 66,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Александр Герымский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397559 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3700 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность PF69 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW NR "Александр Герымский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2006 "Александр Герымский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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