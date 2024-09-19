20 злотых 2006 года MW NR "Александр Герымский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Александр Герымский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397559 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3700 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.

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