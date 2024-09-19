Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2006 года MW NR "Александр Герымский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Александр Герымский" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397559 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3700 PLN. Торги состоялись 4 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность PF69 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2006 "Александр Герымский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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