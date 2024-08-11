Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2008 года MW NR "Сапсан" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 107,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2008
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "Сапсан" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе WDA - MiM за 400 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.
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Дата 30 марта 2024
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