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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2008 года MW NR "Сапсан" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2008 года MW NR "Сапсан" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2008 года MW NR "Сапсан" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 107,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "Сапсан" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе WDA - MiM за 400 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2008 MW NR "Сапсан" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2008 "Сапсан" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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