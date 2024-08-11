20 злотых 2008 года MW NR "Сапсан" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "Сапсан" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе WDA - MiM за 400 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

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