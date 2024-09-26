Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1996 года MW RK "400 лет Варшаве как столице" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 16,500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "400 лет Варшаве как столице" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1300 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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