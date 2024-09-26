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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1996 года MW RK "400 лет Варшаве как столице" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1996 года MW RK "400 лет Варшаве как столице" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1996 года MW RK "400 лет Варшаве как столице" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 16,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "400 лет Варшаве как столице" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1300 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Где купить?
Польша 20 злотых 1996 MW RK "400 лет Варшаве как столице" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1996 "400 лет Варшаве как столице" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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