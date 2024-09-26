20 злотых 1996 года MW RK "400 лет Варшаве как столице" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "400 лет Варшаве как столице" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1300 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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