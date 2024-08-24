Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,17 гр
- Чистого серебра (1,0011 oz) 31,1388 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "Лазенковский дворец" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (14)
- Bereska (1)
- Cieszyńskie CN (2)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (11)
- Numedux (1)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (5)
- Spink (1)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (1)
- WCN (17)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (6)
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 злотых 1995 "Лазенковский дворец" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск