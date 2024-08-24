20 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "Лазенковский дворец" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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