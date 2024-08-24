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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1995 года MW ET "Лазенковский дворец" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,17 гр
  • Чистого серебра (1,0011 oz) 31,1388 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "Лазенковский дворец" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 559 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 750 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "Лазенковский дворец" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1995 "Лазенковский дворец" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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