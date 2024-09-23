Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2009 года MW RK "Зелёная ящерица" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Зелёная ящерица" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 320 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.
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