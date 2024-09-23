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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2009 года MW RK "Зелёная ящерица" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2009 года MW RK "Зелёная ящерица" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2009 года MW RK "Зелёная ящерица" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Зелёная ящерица" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 320 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW RK "Зелёная ящерица" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2009 "Зелёная ящерица" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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