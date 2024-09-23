20 злотых 2009 года MW RK "Зелёная ящерица" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Зелёная ящерица" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 320 PLN. Торги состоялись 16 апреля 2023.

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