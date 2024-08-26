Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2006 года MW UW "Церковь в Хачуве" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Церковь в Хачуве" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2690 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 135 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.
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Дата 7 апреля 2024
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Дата 30 марта 2024
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Дата 18 сентября 2022
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