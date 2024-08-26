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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2006 года MW UW "Церковь в Хачуве" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2006 года MW UW "Церковь в Хачуве" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2006 года MW UW "Церковь в Хачуве" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,47 гр
  • Чистого серебра (0,8467 oz) 26,3347 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Церковь в Хачуве" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2690 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 135 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Nomisma Aste - June 24, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW UW "Церковь в Хачуве" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2006 "Церковь в Хачуве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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