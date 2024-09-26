20 злотых 1997 года MW "Замок Пескова-Скала" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1997 года "Замок Пескова-Скала" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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