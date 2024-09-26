Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1997 года MW "Замок Пескова-Скала" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,100
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1997
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1997 года "Замок Пескова-Скала" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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