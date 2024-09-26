Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1997 года MW "Замок Пескова-Скала" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1997 года MW "Замок Пескова-Скала" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1997 года MW "Замок Пескова-Скала" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1997
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1997 года "Замок Пескова-Скала" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • BAC (14)
  • Cieszyńskie CN (2)
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (8)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (2)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (6)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20 злотых 1997 MW "Замок Пескова-Скала" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1997 "Замок Пескова-Скала" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1997 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск