20 злотых 2008 года EO "Казимеж-Дольны" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "Казимеж-Дольны" со знаком EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 185 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

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