Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2008 года EO "Казимеж-Дольны" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "Казимеж-Дольны" со знаком EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 185 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
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Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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