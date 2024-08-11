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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2008 года EO "Казимеж-Дольны" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2008 года EO "Казимеж-Дольны" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2008 года EO "Казимеж-Дольны" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 125,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2008 года "Казимеж-Дольны" со знаком EO. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 185 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Srebrna Uncja - May 10, 2024
Продавец Srebrna Uncja
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Польша 20 злотых 2008 EO "Казимеж-Дольны" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2008 "Казимеж-Дольны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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