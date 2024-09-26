20 злотых 2003 года MW "Поливальный понедельник" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "Поливальный понедельник" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 23 марта 2024.

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