Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2003 года MW "Поливальный понедельник" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "Поливальный понедельник" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 23 марта 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2003 "Поливальный понедельник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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