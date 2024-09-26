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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2003 года MW "Поливальный понедельник" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2003 года MW "Поливальный понедельник" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2003 года MW "Поливальный понедельник" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 44,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "Поливальный понедельник" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Numis Poland за 260 PLN. Торги состоялись 23 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Heritage - November 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW "Поливальный понедельник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2003 "Поливальный понедельник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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