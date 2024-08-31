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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1996 года MW AN "Замок Хайльсберг" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1996 года MW AN "Замок Хайльсберг" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1996 года MW AN "Замок Хайльсберг" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1996
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "Замок Хайльсберг" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 20 злотых 1996 MW AN "Замок Хайльсберг" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1996 "Замок Хайльсберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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