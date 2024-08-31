Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1996 года MW AN "Замок Хайльсберг" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1996
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1996 года "Замок Хайльсберг" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 380 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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