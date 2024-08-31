Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 27,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Бабочка Махаон" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
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