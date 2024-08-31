20 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Бабочка Махаон" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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