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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2001 года MW AN "Бабочка Махаон" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 27,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Бабочка Махаон" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 910 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW AN "Бабочка Махаон" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2001 "Бабочка Махаон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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