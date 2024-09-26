Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1995 года MW RK "Николай Коперник - ECU" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "Николай Коперник - ECU" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 310 PLN. Торги состоялись 11 апреля 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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