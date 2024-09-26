20 злотых 1995 года MW RK "Николай Коперник - ECU" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "Николай Коперник - ECU" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 310 PLN. Торги состоялись 11 апреля 2024.

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