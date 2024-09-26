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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1995 года MW RK "Николай Коперник - ECU" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1995 года MW RK "Николай Коперник - ECU" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1995 года MW RK "Николай Коперник - ECU" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9249 oz) 28,7675 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "Николай Коперник - ECU" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 391441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 310 PLN. Торги состоялись 11 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW RK "Николай Коперник - ECU" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 злотых 1995 "Николай Коперник - ECU" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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