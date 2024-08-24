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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2017 года MW "Битва под Задворьем" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2017 года MW "Битва под Задворьем" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2017 года MW "Битва под Задворьем" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2017
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "Битва под Задворьем" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 260 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2017 MW "Битва под Задворьем" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2017 "Битва под Задворьем" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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