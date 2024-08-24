20 злотых 2017 года MW "Битва под Задворьем" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "Битва под Задворьем" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 260 PLN. Торги состоялись 4 ноября 2023.

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