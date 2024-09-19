Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1995 года MW ET "50 лет ООН" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,9252 oz) 28,7767 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "50 лет ООН" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Где продать?
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