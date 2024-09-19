20 злотых 1995 года MW ET "50 лет ООН" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "50 лет ООН" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.

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