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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1995 года MW ET "50 лет ООН" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1995 года MW ET "50 лет ООН" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1995 года MW ET "50 лет ООН" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,9252 oz) 28,7767 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "50 лет ООН" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340 PLN. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW ET "50 лет ООН" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1995 "50 лет ООН" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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