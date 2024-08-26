20 злотых 2012 года MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" со знаком MW GP. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1841 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

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