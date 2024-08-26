Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2012 года MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 40,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2012
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" со знаком MW GP. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1841 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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