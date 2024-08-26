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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2012 года MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2012 года MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2012 года MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 40,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2012
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2012 года "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" со знаком MW GP. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1841 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS70 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2012 MW GP "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Tauler & Fau - November 12, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2012 "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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