20 злотых 2006 года MW AN "Альпийский Сурок" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Альпийский Сурок" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23103 проданному на аукционе Heritage Auctions за 67 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

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