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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2006 года MW AN "Альпийский Сурок" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2006 года MW AN "Альпийский Сурок" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2006 года MW AN "Альпийский Сурок" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 60,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Альпийский Сурок" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23103 проданному на аукционе Heritage Auctions за 67 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 67 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW AN "Альпийский Сурок" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2006 "Альпийский Сурок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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