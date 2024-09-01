Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1995 года MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,9252 oz) 28,7767 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 1995
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "500 лет Плоцкому воеводству" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1318 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
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