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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1995 года MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1995 года MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1995 года MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,9252 oz) 28,7767 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "500 лет Плоцкому воеводству" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1318 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1995 "500 лет Плоцкому воеводству" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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