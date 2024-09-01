20 злотых 1995 года MW AN "500 лет Плоцкому воеводству" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "500 лет Плоцкому воеводству" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1318 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 160 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

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