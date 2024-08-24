20 злотых 1995 года MW NR "Сом" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "Сом" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе WDA - MiM за 3650 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

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