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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1995 года MW NR "Сом" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 1995 года MW NR "Сом" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 1995 года MW NR "Сом" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,9252 oz) 28,7767 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1995
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1995 года "Сом" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе WDA - MiM за 3650 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 20 злотых 1995 MW NR "Сом" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1995 "Сом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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