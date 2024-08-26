Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2004 года MW AN "15 лет польскому сенату" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 67,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "15 лет польскому сенату" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе WDA - MiM за 475 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?
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