20 злотых 2004 года MW AN "15 лет польскому сенату" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "15 лет польскому сенату" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе WDA - MiM за 475 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

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