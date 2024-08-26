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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2004 года MW AN "15 лет польскому сенату" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2004 года MW AN "15 лет польскому сенату" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2004 года MW AN "15 лет польскому сенату" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 67,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "15 лет польскому сенату" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе WDA - MiM за 475 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW AN "15 лет польскому сенату" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2004 "15 лет польскому сенату" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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