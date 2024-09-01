Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2001 года MW ET "Янтарный путь" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,28 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 30,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Янтарный путь" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Дата 22 июня 2024
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