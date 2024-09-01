Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2001 года MW ET "Янтарный путь" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2001 года MW ET "Янтарный путь" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2001 года MW ET "Янтарный путь" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,28 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 30,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (101)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Янтарный путь" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3600 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bertolami (1)
  • COINSNET (2)
  • Gärtner (1)
  • Höhn (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Leu (1)
  • MARCINIAK (11)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Niemczyk (31)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (4)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stack's (2)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (3)
  • WCN (15)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (15)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 760 PLN
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF70 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW ET "Янтарный путь" на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF70 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2001 "Янтарный путь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2001 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск