Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2006 года MW RK "Иван Купала" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Иван Купала" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 200 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2006 "Иван Купала" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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