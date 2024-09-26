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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2006 года MW RK "Иван Купала" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2006 года MW RK "Иван Купала" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2006 года MW RK "Иван Купала" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 65,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Иван Купала" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 200 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (2)
  • WCN (8)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе MUNZE - October 21, 2021
Продавец MUNZE
Дата 21 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2006 MW RK "Иван Купала" на аукционе MUNZE - February 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2006 "Иван Купала" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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