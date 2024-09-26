20 злотых 2006 года MW RK "Иван Купала" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2006 года "Иван Купала" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 200 PLN. Торги состоялись 27 января 2023.

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