20 злотых 2005 года MW UW "Тадеуш Маковский" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2005 года "Тадеуш Маковский" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3935 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 525 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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