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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2005 года MW UW "Тадеуш Маковский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2005 года MW UW "Тадеуш Маковский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2005 года MW UW "Тадеуш Маковский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 70,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2005 года "Тадеуш Маковский" со знаком MW UW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3935 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 525 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе MUNZE - September 8, 2023
Продавец MUNZE
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW UW "Тадеуш Маковский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2005 "Тадеуш Маковский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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