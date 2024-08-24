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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2005 года MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2005 года MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2005 года MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,5 гр
  • Чистого серебра (0,8476 oz) 26,3625 гр
  • Диаметр 38,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 69,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2005 года "350-летие обороны Ясной Горы" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2823 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Александр - November 10, 2021
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2005 MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2005 "350-летие обороны Ясной Горы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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