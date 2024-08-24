20 злотых 2005 года MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2005 года "350-летие обороны Ясной Горы" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2823 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.

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