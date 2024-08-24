Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2005 года MW ET "350-летие обороны Ясной Горы" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2005 года "350-летие обороны Ясной Горы" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2823 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190 PLN. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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