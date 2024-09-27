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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2009 года MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2009 года MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2009 года MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2761 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 165 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Numis Poland (3)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (11)
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2009 MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2009 "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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