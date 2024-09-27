Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2009 года MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 100,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2009
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2761 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 165 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 6 июня 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 30 октября 2022
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Дата 27 октября 2022
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
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Где продать?
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