20 злотых 2009 года MW "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2009 года "Поляки спасавшие евреев - Сендлерова, Коссак, Геттер" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2761 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 165 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

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