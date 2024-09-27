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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2018 года "Битва при Ходуве" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2018 года "Битва при Ходуве" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2018 года "Битва при Ходуве" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2018 года "Битва при Ходуве". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6526 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 20 злотых 2018 "Битва при Ходуве" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2018 "Битва при Ходуве" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Битва при Ходуве" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2018 "Битва при Ходуве" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 20 злотых 2018 "Битва при Ходуве" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2018 "Битва при Ходуве" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2018 "Битва при Ходуве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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