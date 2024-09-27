Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2018 года "Битва при Ходуве" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 18,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2018
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2018 года "Битва при Ходуве". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6526 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
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- COINSNET (1)
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- Wójcicki (2)
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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