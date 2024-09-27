20 злотых 2018 года "Битва при Ходуве" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2018 года "Битва при Ходуве". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6526 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 800 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

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