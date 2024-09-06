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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2004 года MW NR "Дожинки" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2004 года MW NR "Дожинки" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2004 года MW NR "Дожинки" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Sklepkolekcjoner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 74,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2004
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Дожинки" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62554 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе RedSquare - October 7, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе RedSquare - October 7, 2023
Продавец RedSquare
Дата 7 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2004 MW NR "Дожинки" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2004 "Дожинки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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