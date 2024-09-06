20 злотых 2004 года MW NR "Дожинки" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Дожинки" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62554 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.

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