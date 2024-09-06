Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2004 года MW NR "Дожинки" (Польша, III Республика после деноминации)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 74,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2004
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2004 года "Дожинки" со знаком MW NR. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62554 проданному на аукционе Heritage Auctions за 288 USD. Торги состоялись 8 сентября 2021.
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 15 февраля 2024
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Дата 21 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Где продать?
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