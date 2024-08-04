20 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "25-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74639 проданному на аукционе Stack's Bowers за 170 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.

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