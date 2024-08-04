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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2003 года MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 83,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "25-летие понтификата Иоанна Павла II" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74639 проданному на аукционе Stack's Bowers за 170 USD. Торги состоялись 25 февраля 2021.

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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 2003 MW ET "25-летие понтификата Иоанна Павла II" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2003 "25-летие понтификата Иоанна Павла II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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