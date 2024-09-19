20 злотых 2017 года MW "100 дукатов Сигизмунда III" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2017 года "100 дукатов Сигизмунда III" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Numis Poland за 650 PLN. Торги состоялись 15 марта 2023.

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