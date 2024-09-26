Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2005 года MW AN "Филин" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,84 гр
- Чистого серебра (0,8577 oz) 26,677 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 61,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2005
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2005 года "Филин" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 2005 "Филин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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