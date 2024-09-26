20 злотых 2005 года MW AN "Филин" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2005 года "Филин" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

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