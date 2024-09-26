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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2005 года MW AN "Филин" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2005 года MW AN "Филин" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2005 года MW AN "Филин" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,84 гр
  • Чистого серебра (0,8577 oz) 26,677 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 61,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2005 года "Филин" со знаком MW AN. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62369 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 89 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Rare Coins - July 3, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Rare Coins - February 25, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2005 MW AN "Филин" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2005 "Филин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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