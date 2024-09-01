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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2018 года "Боратынка и тимф Яна Казимира" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2018 года "Боратынка и тимф Яна Казимира" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2018 года "Боратынка и тимф Яна Казимира" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 18,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2018 года "Боратынка и тимф Яна Казимира". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5844 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
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  • Numis Poland (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (8)
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша 20 злотых 2018 "Боратынка и тимф Яна Казимира" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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