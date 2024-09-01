20 злотых 2018 года "Боратынка и тимф Яна Казимира" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2018 года "Боратынка и тимф Яна Казимира". Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5844 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность PROOF (17) UNC (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF70 (3) ULTRA CAMEO (3) Сервис NGC (3)