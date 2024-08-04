Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2001 года MW RK "Соляная шахта в Величке" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 20 злотых
- Год 2001
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Соляная шахта в Величке" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PF68 ECC
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Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?
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