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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2001 года MW RK "Соляная шахта в Величке" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2001 года MW RK "Соляная шахта в Величке" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2001 года MW RK "Соляная шахта в Величке" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2001
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2001 года "Соляная шахта в Величке" со знаком MW RK. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PF68 ECC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 злотых 2001 MW RK "Соляная шахта в Величке" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 2001 "Соляная шахта в Величке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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