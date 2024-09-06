Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 2003 года MW ET "Яцек Мальчевский" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "Яцек Мальчевский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе WDA - MiM за 400 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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