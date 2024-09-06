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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 2003 года MW ET "Яцек Мальчевский" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 злотых 2003 года MW ET "Яцек Мальчевский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 злотых 2003 года MW ET "Яцек Мальчевский" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Vcoins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 64,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 злотых
  • Год 2003
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 2003 года "Яцек Мальчевский" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 269 проданному на аукционе WDA - MiM за 400 PLN. Торги состоялись 18 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где купить?
Польша 20 злотых 2003 MW ET "Яцек Мальчевский" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 злотых 2003 "Яцек Мальчевский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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